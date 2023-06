Calcio storico, Rossi vincono il torneo di San Giovanni

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Soni i Rossi i vincitori dell'edizione 2023 del torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino. I calcianti di Santa Maria Novella hanno battuto per 9 cacce a 2 gli Azzurri di Santa Croce.

La partita, in programma alle 18, è iniziata con quasi 50 minuti di ritardo dopo che, per un contatto prima del fischio di inizio, la gara è stata sospesa con successive tensioni. E' poi iniziata alle 18:48. (ANSA).