Imbrattate sedi Lega e Fi a Firenze, scritte contro Berlusconi

(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - Imbrattate la notte scorsa le sedi della Lega e di Forza Italia a Firenze, entrambe situate in viale Corsica, dove sono state lasciate scritte offensive sulle vetrine e all'ingresso contro i due partiti e anche contro Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. In particolare sul Cavaliere la scritta è in relazione al decesso. "E' morto", si legge insieme a una bestemmia. Contro il Carroccio la frase "Leghisti fuori dai nostri quartieri", Salvini "pagliaccio" e altro. E' stata usata vernice spray rossa. "Ancora una volta, la terza nel giro di otto mesi, la sede della Lega di Firenze è stata fatta oggetto di vandalismi - sottolineano in una nota il commissario regionale della Lega Toscana Luca Baroncini ed il segretario provinciale di Firenze Federico Bussolin -. Dopo le scritte offensive e intimidatorie di ottobre e dicembre, nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha pensato bene di ribadire il suo particolare concetto di democrazia".

Per il coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, Marco Stella, "grande tristezza per queste persone. Insultare un morto, gioire per la sua scomparsa bestemmiando, è indice di una bassezza umana che forse non vale neppure la pena commentare".

(ANSA).