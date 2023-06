Figlia della donna uccisa a Grosseto è indagata per omicidio

(ANSA) - GROSSETO, 23 GIU - E' indagata per omicidio la figlia di Giuseppina De Francesco, la donna di 76 anni pestata e uccisa nella villa di famiglia a Istia d'Ombrone (Grosseto). A finire nel registro degli indagati, Benedetta Marzocchi, 50 anni, che la mattina dell'8 giugno chiamò il padre, il notaio Alessandro Marzocchi, 81 anni, dicendogli che nella villa erano entrati uomini incappucciati i quali avrebbero aggredito sia lei sia l'anziana madre. Tale racconto non ha mai convinto il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna che stamani ha interrogato la 50enne. La figlia della vittima è stata dimessa dall'ospedale dopo essere rimasta ricoverata nel reparto di psichiatria due settimane.

Giuseppina De Francesco, una insegnante in pensione, fu massacrata di botte. La figlia fu trovata dai soccorritori con graffi alle braccia e alle gambe. (ANSA).