Dal network delle Regioni emerge una sanità luci e ombre

(ANSA) - UDINE, 23 GIU - Vaccinazioni pediatriche in sostanziale tenuta, Pronto soccorso in sofferenza con un aumento degli accessi, giunti quasi a livelli pre Covid, ma anche abbandoni, aumento di prestazioni di laboratorio e diagnostica ad alto rischio di inappropriatezza, insufficienza delle cure palliative, assistenza domiciliare 'a macchia di leopardo'. E' in sintesi lo scenario della sanità come emerge dai risultati di performance delle aziende sanitarie ottenuti nel 2022 dal network delle Regioni coordinato dal Laboratorio MeS Management e Sanità dell'Istituto Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e presentati oggi a Udine.

Di concerto con il network, che nel 2022 include nove Regioni italiane (Basilicata, Fvg, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) e le due Province Autonome di Trento e di Bolzano, con la new entry quest'anno dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, il laboratorio ha monitorato 400 indicatori.

Se le vaccinazioni pediatriche sono in tenuta nel 2022, la copertura antiinfluenzale negli anziani e negli operatori sanitari conferma la tendenza in calo già registrata nel 2021, più evidente negli operatori sanitari, mentre la propensione alla vaccinazione antinfluenzale degli anziani mostra segni di ripresa nella Provincia Autonoma di Trento e in Veneto.

Le degenze medie per ricoveri chirurgici e medici si stanno allungando in alcune regioni, e in particolare, in quelle con più alto indice di performance della degenza media per ricoveri medici si registrano collegamenti più difficili con setting assistenziali intermedi o territoriali. (ANSA).