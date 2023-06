Agli Amici della Musica di Firenze stagione con 67 concerti

(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - Un cartellone con 67 concerti, di cui 50 in stagione e gli altri 17 tra le iniziative Fortissimissimo Firenze festival e Fortissimissimo metropolitano. Sarà questo la stagione concertistica 2023/2024 degli Amici della Musica di Firenze presentata al Teatro della Pergola.

L'inaugurazione sarà il 14 ottobre con il concerto sinfonico dell'Orchestra giovanile italiana guidata dal direttore d'orchestra ungherese Gábor Takács-Nagy, con la pianista Anna Geniushene in veste di solista. Saranno poi presenti in cartellone Francesca Verunelli con Mdi ensemble (29 ottobre), Clara Iannotta (3 dicembre), Carlo Boccadoro con Sentieri Selvaggi (11 febbraio) e Claudio Ambrosini (24 marzo). La stagione conferma anche quest'anno gli appuntamenti di Solopiano con i debutti in stagione di Marie-Ange Nguci (28 ottobre), Gabriela Montero (2 dicembre), Ying Li (10 dicembre), Lucas Debargue (20 gennaio) e i ritorni di Arcadi Volodos (13 gennaio), Vadym Kholodenko (11 novembre), Paul Lewis (25 novembre e 16 marzo) e Alexander Lonquich. A questi si aggiunge il ritorno del pianista russo Grigory Sokolov (11 marzo), fuori abbonamento, e il concerto di Jordi Savall con alcuni membri dell'ensemble Hespèrion XXI (12 febbraio). Il 27 novembre è in programma un omaggio al compositore Luciano Berio nel ventennale della morte. Gli Amici della Musica renderanno anche omaggio ad Álvaro Company ad un anno dalla scomparsa con due concerti in cui la chitarra si accosta al quartetto d'archi. Ci saranno inoltre due pomeriggi dedicati al fortepiano in un progetto biennale con l'Accademia Cristofori.

Il direttore artistico Andrea Lucchesini ha detto che "speranza e fiducia animano gli Amici della Musica anche in questo tempo complicato: proseguire nel compito di offrire alla città uno spazio dove coltivare emozioni, conoscenza e socialità ci sembra oggi ancor più importante, e lo facciamo con gioia".

