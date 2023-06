Nasce Children Show, nuova fiera moda junior a New York

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - La moda bimbo ha una nuova destinazione oltreoceano: nasce una nuova fiera internazionale dedicata al settore, Children's Show, in programma il prossimo anno a New York, l'11 e il 12 febbraio, nel cuore di Manhattan (sarà stagionale, due volte l'anno).

La nuova kermesse, presentata oggi a Pitti Bimbo, si propone di ospitare le aziende specializzate nel childrenswear in un unico appuntamento organizzato da Igeco Usa, branch statunitense di Deutsche Messe Ag (società che dal 1947 organizza fiere nel mondo) e Italian Exhibition Group (società per azioni, quotata su Euronext Milano, che organizza fiere da 50 anni e in sette Paesi del globo). A dirigere la fierà c'è Virginia Zingone, che l'ha anche ideata, esperta della moda bimbo. quarta generazione dell'omonima azienda di moda bambini, Zingone, nel 2021 ha anche aperto uno show-room a Manhattan di sole eccellenze Italiane nel childrenswear (Ikb). Al Children's Show prenderanno parte 60 aziende internazionali e saranno coperte tutte le categorie merceologiche (dal neonato in su, fino alle cerimonie, denim, calzature, collezioni resort e mare), inclusi il lifestyle e il motherhood (abiti e accessori legati alla maternità), "due settori oramai inseparabili nella maggior parte dei family concept stores", secondo Zingone. Nessuna competizione con Pitti Bimbo, anzi l'idea è fare "sinergia e unire la community", precisa Zingone. La connessione con l'Italia sarà stretta: il referente in esclusiva per la partecipazione sarà la società Ente moda Italia, creata su iniziativa del Centro di Firenze per la moda italiana e di Sistema moda Italia per promuovere e valorizzare il Made in Italy organizzando la partecipazione delle imprese italiane a importanti manifestazioni moda all'estero. (ANSA).