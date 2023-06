Le opere di Roggi in mostra tra i Sassi e il Piano di Matera

(ANSA) - MATERA, 22 GIU - Dai rioni Sassi al Piano, alla Galleria "Opera Arte e Arti lungo", un percorso incentrato sulle radici dell'arte, forgiata e cesellata nel rame che modella alberi, scene di amicizia e amore, energia del tempo e della vita: sono i temi che l'artista toscano Andrea Roggi ha sviluppato per la seconda fase della mostra ''Terra Mater-Earth and Heaven".

Nello scorso mese di settembre alcune opere erano state esposte nella chiesa del Purgatorio, in via Ridola, su alcuni edifici gentilizi e in parte negli antichi rioni di tufo. La nuova iniziativa - presentata dall'artista, dal gallerista Enrico Filippucci e dall'assessore comunale alla Cultura, Tiziana D'Oppido e che si è arricchita di altre opere di diversa foggia e dimensione - è "un invito a guardare Matera dalla prospettiva di un'arte che ha legami con la tradizione del territorio".

La mostra, che sarà visibile fino al 18 settembre, è stata realzzata dall'associazione culturale ''Parco della creatività'', in collaborazione con la "Galleria Opera Arte e Arti'' , con il patrocinio del Comune di Matera. Alcune delle opere si potranno ammirare dal 10 luglio in via Ridola, piazza Duomo e in piazza Vittorio Veneto, alla balconata ''Emilio Colombo'' a ridosso del convento di Sant'Agostino nel Sasso Barisano, mentre sono state già fruibili in via Madonna delle Virtù e al rione Pianelle nel Sasso Caveoso. (ANSA).