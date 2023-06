Covid, in Toscana 379 casi e 28 decessi negli ultimi 7 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 379 nuovi casi di Covid-19: escludendo i tamponi di controllo, il 37,1% dei soggetti testati è risultato positivo.

Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.607.040. Sempre negli ultimi 7 giorni si registrano altri 28 decessi - 11 uomini e 17 donne con un'età media di 87,6 anni, residenti 19 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 2 fuori Toscana - che portano il totale a 11.885 dall'inizio dell'epidemia.

A oggi in 2.621 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,04% (651 persone) e raggiungono quota 1.592.534 (99,1% dei casi totali). Sempre a oggi sono ricoverate in ospedale 92 persone, 17 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 15,6%), di cui nessuno (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. In 2.529 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (283 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 10,1%).

Riguardo all'andamento per provincia con gli ultimi casi salgono a 430.167 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (102 in più rispetto alla settimana precedente), 104.470 in provincia di Prato (15 in più), 124.444 a Pistoia (36 in più), 84.107 a Massa Carrara (17 in più), 175.100 a Lucca (41 in più), 188.100 a Pisa (48 in più), 148.158 a Livorno (32 in più), 145.326 ad Arezzo (42 in più), 115.414 a Siena (26 in più) e 90.365 a Grosseto (18 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 45.979 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (45.553) e Pisa (45.181). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 40.420). (ANSA).