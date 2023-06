A Pitti Bimbo la Petite parade, passerella brand sostenibili

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Un po' sfilata, un po' gioco. Ma sempre con un occhio attento alla moda sostenibile ed eco-etica.

E' la Petite parade organizzata a Pitti Bimbo 97, ispirandosi al gioco dell'oca, per presentare le collezioni di una selezione di brand di ricerca e sostenibili esposti nelle aree Apartment e The Kid's Lab!. Così il Padiglione Cavaniglia, con un allestimento firmato da From Studio, si è trasformato in una scacchiera dove hanno sfilato i baby modelli.

In mostra le collezioni del brand londinese I Haven't The Foggiest, all'insegna di cashmere, alpaca e materiali sostenibili, poi Infantium Victoria con la sua moda organica e vegana di fascia alta (il brand sostiene anche la riduzione delle emissioni di carbonio) e Kombinizona Kids, il primo marchio sostenibile della Georgia, dallo stile giocosissimo.

Stile francese per Poupette St Barth, tutta ispirata alla pittura su porcellana e alla tappezzeria, e per Mourènne, con stampe floreali su sete d'atelier, pizzi e tulle francesi, finiture giapponesi, perline in oro, perle d'acqua dolce e autentici cristalli che caratterizzano ogni capo. In passerella anche i costumi da bagno di Suncracy, realizzati a mano in Econyl, fibra riciclata, e in cotone ecologico. Sono resistenti al cloro, all'acqua di mare e alla crema solare (il brand produce con energia solare, il packaging è plastic-free). A sfilare c'è anche il giovane brand Raspberryplum, che ha un accordo con la Novak Djokovic Foundation, finalizzato a fornire un'istruzione pre-scolare di qualità a tanti bambini bisognosi.

