A Pietrasanta la danza protagonista con il Dap Festival

(ANSA) - PIETRASANTA, 22 GIU - Dal 25 giugno all'8 luglio a Pietrasanta (Lucca) torna il Dap Festival, giunto alla settima edizione e che vede protagonista la danza. Sono 24 gli appuntamenti del Festival di danza in arte che si svolgeranno tra gli spazi aperti della città, il Chiostro di Sant'Agostino e il Gran Teatro della Versiliana.

Il via è in programma il 25 giugno con 'Nel volgersi infinito delle sue onde', co-produzione tra Dap Festival, Pietrasanta in concerto e la Compagnia Simona Bucci che coinvolge il violinista Michael Guttman, la violoncellista Jing Zhaoe il pianista Roberto Prosseda. Tra tutti gli appuntamenti della nuova edizione del Dap spiccano le date del 2 e 8 luglio,quando andranno in scena alcune tra le grandi star mondiali della danza per il Contemporary Dance Gala e il Gran Gala finale. Il Contemporary Dance Gala, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, mette a confronto coreografi italiani e israeliani e protagonisti quali Marion Barbeau e Antonin Monie, primi ballerini dell'Opéra di Parigi, nelle coreografie di Shahar Binyamini presentate da Mart Foundation Nyc. L'8 luglio è il momento di una delle più grandi ballerine moderne, Peiju Chien-Pott. Il festival accoglie i patrocini del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pietrasanta, Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, Ambasciata di Israele, Reale Ambasciata di Danimarca, Ambasciata Svizzera, Consolatodi Norvegia Toscana e Umbria.

