Pitti Bimbo, PE24 all'insegna di 'pic-chic' nella natura

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Chi può resistere all'atmosfera del pic-nic? A Pitti Bimbo 97, da oggi al 23 giugno alla Fortezza da basso a Firenze con 230 brand, è il momento della spensieratezza, di corse in compagnia e gite al mare, ma anche dei nuovi giochi da inventare camminando a piedi nudi sull'erba.

Nell'era post-Covid c'è un indicatore che segnala una crescente voglia di esperienze all'aria aperta, così la moda si reinventa e pensa a bambini vestiti da bambini per passare il tempo nella natura (o tra le onde). E allora tra stand e passerelle è un trionfo di motivi a quadretti, stampe a fiori, temi surf, colori pastello, cestini vintage e borse tecnologiche, lunch box e thermos di ultima generazione con colori fantasia (sono i nuovi kit progettati per bambini indipendenti e curiosi).

Vanno tutte le tonalità brillanti e un arcobaleno di look freschi e leggeri: abitini smanicati in cotone impreziositi da fiocchi, alternati a gonne morbide, bluse ornate da volants e shorts per look da vacanze, gite e - perché no - il party di Ferragosto. Nanan porta in passerella il Flower defilè, all'insegna di un mood floreale, con un format anni '50.

Dolce&Gabbana è in Fortezza con un van in perfetto stile hawaiano: Surf camp è il tema delle proposte per il bambino mentre la linea bambina ha uno spirito anni '60 Flower power, con rose, anemoni e diversi bouquet che sbocciano su abiti, gonne in tulle, leggins e t-shirt. Da Ludò ci sono fresche camicie a stampa botanica e bermuda a quadri, oltre alla nuova capsule unisex con patchwork di lino e camiceria. il brand Illustrabimbi propone l'idea di trasferire su tessuto le fiabe e le filastrocche trasformando i vestiti in pagine da indossare.

C'è poi la maglieria: trionfa il mix di righe. Se piove Kalosze Poprosze lancia gli stivali in gomma realizzati con materiali atossici. Sul fronte sostenibilità abiti e T-shirt sono declinati su biomateriali, ma anche gli accessori sono green. Ad esempio nasce Flower mountain for Naturino, linea vegana di scarpette dell'estetica nipponica. Per il mare ci sono i costumi realizzati con tessuti Upf50+ ecologici, resistenti al cloro, alla crema solare e agli oli. (ANSA).