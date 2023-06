Nave Open Arms arrivata in porto di Livorno con 117 migranti

(ANSA) - LIVORNO, 21 GIU - La nave ong Open Arms ha attraccato con 117 migranti provenienti da Libia, Eritrea e Sudan, alla banchina 56 della stazione marittima del porto di Livorno. La nave, battente bandiera spagnola, era scortata da una motovedetta della Capitaneria. A bordo migranti soccorsi il 17 giugno. Tra loro 58 uomini, 15 donne e 44 minori. Di questi, 43 sono minori non accompagnati dai 14 anni in su, più c'è una bambina di 3 anni con entrambi i genitori. La Open Arms è arrivata con un'ora e mezza di anticipo rispetto al previsto per via di "tempi di percorrenza molto più rapidi rispetto a quelli inizialmente preventivati, grazie al mare calmo e condizioni di navigazione favorevoli", come ha fatto sapere la Capitaneria di porto. Eseguite le operazioni di identificazione e screening sanitario per accertare lo stato di salute dei migranti a bordo.

Quanto ai ricollocamenti saranno "tutti in Toscana", ha stabilito la prefettura di Livorno. Dei minori, "27 rimangono a Livorno, altri sette vanno a Grosseto e i restanti nelle varie comunità sparse per la Toscana", ha precisato il prefetto Paolo d'Attilio. "Rispetto ai 42 minori non accompagnati, sette ragazze e 35 ragazzi sopra i 14 anni, forse qualche criticità è emersa perché alcuni si sono dichiarati fratello e sorella, e altri due addirittura marito e moglie". Lo ha spiegato il prefetto di Livorno, Paolo D'Attilio, sulla banchina del porto dove stasera ha attraccato la nave ong Open Arms con 117 migranti. Sulla situazione sanitaria a bordo, ha aggiunto D'Attilio "non sono state rilevate condizioni di salute particolarmente gravi o critiche, tranne qualche caso di scabbia, qualcuno con pidocchi, qualcuno con la febbre ma niente di particolare". Il sindaco di Livorno Luca Salvetti, stasera presente allo sbarco della nave ong Open Arms ha sottolineato che "con l'arrivo della nave Open Arms si tratta del quinto sbarco in poco meno di sei mesi. Sono oltre 500 i migranti sbarcati nel porto di Livorno e come sempre la città risponde come sa fare e esegue il compito che le è stato assegnato". "Già dal 2019 - ha aggiunto - avevamo detto che il nostro sarebbe stato un porto sicuro, pronto a rispondere alle esigenze di chi è in difficoltà in mare". Il primo cittadino ha poi sottolineato che "non basta fermarsi alla banchina o alla struttura di accoglienza: dobbiamo interrogarci sul livello di integrazione da dare, su che cosa accade a queste persone una volta sbarcate quando arrivano nelle comunità e nei centri di destinazione. Anche su questi fronti, di segnali dal Governo non ne ho visti".