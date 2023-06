'Must Resist' da Tel Aviv vince il Drone photo awards

(ANSA) - SIENA, 21 GIU - 'Must Resist', scatto del fotografo israeliano Or Adar, in arrivo da Tel Aviv, è stato scelto come vincitore assoluto del Drone photo awards 2023, concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea e inserito nel Siena awards, festival internazionale delle arti visive.

L'immagine immortala migliaia di manifestanti coperti, in parte, da tre enormi cartelloni pubblicitari: sarà esposta, insieme alle foto vincitrici delle nove categorie del concorso, nella mostra 'Above Us Only Sky' allestita per la prima volta nell'abbazia di San Galgano, durante il Siena awards, in programma dal 30 settembre al 19 novembre. La foto vincitrice assoluta è stata selezionata fra migliaia di immagini in arrivo da migliaia di partecipanti provenienti da 107 Paesi.

Il Siena awards 2023 vedrà due grandi protagonisti: William Albert Allard, con una retrospettiva sui suoi 50 anni di lavoro per il National Geographic, e Brian Skerry, fotoreporter e produttore cinematografico specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini. A loro si uniranno Gabriele Galimberti, fotografo aretino che esplora il complesso rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco, e le collettive del Siena awards dedicate, come ogni anno, ai tre premi fotografici con scatti e video in arrivo da tutto il mondo: Siena international photo awards e Creative photo awards', oltre al Drone photo awards".

Con una formula consolidata che varca i confini della città e coinvolge anche altri territori, il festival delle arti visive tornerà ad animare il centro storico di Sovicille e arriverà per la prima volta a Chiusdino con la mostra a cielo aperto 'Chiusdino Creative', che farà da preludio al Siena awards e sarà visitabile a partire dall'8 luglio. (ANSA).