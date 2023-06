I fantasmi di Napoli, coproduzione Louvre e teatri europei

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Per la prima volta il Museo del Louvre di Parigi unisce le forze con due teatri europei, il Théâtre de la Ville di Parigi e il Teatro della Toscana, per produrre una creazione teatrale attorno alla mostra 'Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte', in corso a Parigi fino all'8 gennaio 2024. Dal 28 giugno al 3 luglio, 'I fantasmi di Napoli', ideato e diretto da Emmanuel Demarcy-Mota su drammaturgia di Marco Giorgetti, rievoca, in occasione della mostra, lo spirito di Napoli tra musica, canzoni e citazioni di Luigi Pirandello e Fernando Pessoa.

Si tratta, spiega il Teatro della Toscana, di uno spettacolo polifonico: la prima parte si svolge nella Grande Galerie (l'ambiente più grande del Palazzo del Louvre a Parigi) dalle ore 20 con peregrinazioni poetiche nella mostra. La seconda parte, alle 22, è ambientata nella Cour Lefuel, finora mai aperta al pubblico. Lo spettacolo è frutto della coproduzione tra i due teatri, Théâtre de la Ville di Parigi e il Teatro della Toscana, e il Louvre e vuole rievocare lo spirito di Napoli con un cast rappresentativo dei due Paesi, a ideale prosecuzione del progetto L'Attrice e l'attore europei. Lo spettatore potrà passeggiare nella Grande Galerie, dove sarà poeticamente accolto da Camille Dugay, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Lorenzo Volpe e da artisti della Troupe de l'Imaginaire del Théâtre de la Ville, per giungere al palcoscenico appositamente allestito ai piedi della scalinata a doppia rampa della sala Cour Lefuel, dove ci saranno, tra gli altri, Mariangela D'Abbraccio, Marie France Alvarez, Francesco Cordella, con i musicisti Filippo D'Allio, Arman Méliès, Aniello Palomba e con la partecipazione di Lina Sastri. (ANSA).