Firenze celebra re Carlo III con il King's birthday party

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Tappa a Firenze per i festeggiamenti del King's birthday party in Italia: il brindisi per il sovrano britannico è stato organizzato al Forte Belvedere, a poco più di un mese dall'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. L'appuntamento a Firenze, il 20 giugno, ha fatto seguito all'evento di Venezia del 24 maggio e a quello di Milano del 6 giugno. L'iniziativa, è stato ricordato, è tornata nel capoluogo toscano a distanza di quattro anni dalla visita dell'allora principe di Galles e della duchessa di Cornovaglia nel 2017.

Circa 200 i partecipanti al King's birthday party di Firenze, accolti dall'ambasciatore britannico, lord Edward Llewellyn. Ad aprire le celebrazioni, introdotte dal suono della tradizionale cornamusa scozzese, i discorsi istituzionali dell'ambasciatore Llewellyn e del vicesindaco di Firenze Alessia Bettini. E' intervenuto anche il govenratore toscano Eugenio Giani. Dopo i saluti, affidati a una cantante d'opera gli inni nazionali dei due Paesi. In programma poi la performance musicale dell'Accademia Maggio musicale fiorentino. A seguire, il taglio simbolico di una torta con l'emblema dell'incoronazione. Musiche scozzesi intonate dalla cornamusa per chiudere la serata anglo-fiorentina.

"Sono felice di essere oggi qui a Firenze - le parole di Llewellyn - e ringrazio vivamente il Comune di Firenze per averci ospitato a Forte Belvedere: veramente una vista mozzafiato. Ho avuto l'onore e il piacere di studiare italiano in questa vostra splendida città e tornare in questo anno eccezionale è per me un vero piacere. Firenze e la Toscana sono nel cuore di tantissimi britannici, e in particolare del nostro sovrano, re Carlo III, al quale il sindaco Nardella ha consegnato le Chiavi della città. Brindare con voi alla salute del nostro sovrano assume pertanto un significato particolare".

(ANSA).