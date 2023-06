Artisti per Frescobaldi,nuove opere per la tenuta CastelGiocondo

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Artisti per Frescobaldi, linea di interventi in arte contemporanea concepita dai protagonisti del mondo del vino Frescobaldi per promuovere il lavoro degli artisti contemporanei, si arricchisce di due nuove opere. Si tratta di due lavori site specific realizzati dagli artisti Daniela De Lorenzo (Firenze, 1959) e Massimo Bartolini (Cecina, 1962), chiamati a concepire due progetti artistici inediti in dialogo con la tenuta vinicola di CastelGiocondo a Montalcino (Siena).

I progetti di Daniela De Lorenzo e Massimo Bartolini, si inseriscono nel programma artistico curato da Ludovico Pratesi e diretto da Tiziana Frescobaldi con l'intento di porre l'accento sul dialogo con l'anima di CastelGiocondo, sito storicamente dedito alla produzione vinicola, e di restituire un racconto unico nel proprio genere che rievoca i molteplici legami tra arte, natura e vino.

De Lorenzo ha realizzato un progetto scultoreo dal titolo Sogno sottile, con tre figure in bronzo dorato collocate sui muretti di contenimento della struttura: affacciandosi sui filari della tenuta, "evocano nei loro gesti semplici ed essenziali le diverse fasi della vita del vino, dalla fermentazione alla trasformazione del mosto sino alla maturazione, sottolineando il rapporto armonioso tra l'essere umano, il paesaggio e la natura". In testa a uno dei filari delle vigne di CastelGiocondo si trova invece la scultura in rovere stagionato di Massimo Bartolini. L'opera, intitolata Rosa Sirena, rappresenta una polena: "Immortalata in un'espressione pensosa e rivolta in direzione del mare, è posizionata con l'intento di sorprendere il visitatore con la propria presenza, inattesa nella cornice verde del vigneto". Completerà il progetto di De Lorenzo e Bartolini la tradizionale realizzazione di un'inedita etichetta per un'edizione limitata e numerata di 111 bottiglie del vino CastelGiocondo Brunello di Montalcino 2018 ad artista, che sarà presentata a settembre 2023. (ANSA).