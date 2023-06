Grave senza casa accoltellato a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Un uomo è stato trovato ferito gravemente la notte scorsa, intorno alle 3.30, in via del Termine, alla periferia di Firenze, nei pressi dell'aeroporto: secondo quanto emerso si tratta di un senza casa di 72 anni, di nazionalità tedesca, che sarebbe stato accoltellato alla gola.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi.

Da quanto appreso, a fare la scoperta sarebbero stati agenti della polaria che hanno poi chiesto l'intervento del 118.

(ANSA).