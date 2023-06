Garofano, 'La scomparsa della bimba Kata è un caso di sequestro'

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - "E' impossibile fare delle ipotesi, perché non abbiamo tutti gli elementi. Il sopralluogo serve a capire quali sono state le modalità del sequestro di Kata. Lo abbiamo fatto anche con le informazioni che ci hanno dato i genitori e che sono molto preziose". Lo ha detto il generale Luciano Garofano dopo aver terminato il sopralluogo, durato circa un'ora, con i genitori di Kata dentro l'hotel Astor. L'ingresso è stato autorizzato dalla procura. Secondo l'ex comandante del Ris di Parma, consulente della famiglia insieme ad alcuni avvocati, in funzione dello "sgombero che c'è stato e con le ricerche fatte col Gis mi sembra abbastanza scontato che la bambina sia stata sequestrata e portata via".

Ma, ha aggiunto Garofano parlando ai cronisti, "non chiedeteci cosa è successo, se è ancora viva, quale è stato lo scopo perché nessuno lo può dire e non sarebbe serio fare delle supposizioni su cui non abbiamo elementi". Comunque "sicuramente è stato premeditato. I sequestri prevedono una premeditazione, non prevedono certamente una decisione d'impeto". Il generale ha anche detto: "Abbiamo esplorato tutte le vie di entrata e uscita, anche quelle meno facili perché era giusto farci un'idea. Poi ce la faremo anche con le telecamere disposte nel territorio". Lo stesso Garofano ha fatto dei video e registrato quello che dicevano i genitori mentre visitavano i vari ambienti della struttura. (ANSA).