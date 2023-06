Comune di Firenze ricorre al Tar su taglio dei fondi allo Stadio

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Sul restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze il Comune ha deciso di ricorrere al Tar contro il decreto interministeriale che taglia i 55 milioni di euro, sui 200 totali necessari per i lavori. I 55 milioni del Pnrr, assegnati dal governo Draghi nel 2022, sono stati revocati con decreto di definanziamento nelle scorse settimane. Per questo, riporta Repubblica Firenze, è stata fatta una determinazione dirigenziale della Direzione generale del Comune di Firenze che autorizza l'avvocatura comunale a ricorrere al Tar.

Il ricorso verrà ufficialmente depositato nei prossimi giorni. Intanto è ancora in corso la gara d'appalto per trovare la ditta che farà i lavori: la gara è stata prorogata fino a fine mese. (ANSA).