A Pitti Bimbo tornano le sfilate, 230 i brand (75% esteri)

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Le sfilate in versione mignon tornano ad animare Pitti Bimbo, che per l'edizione 97 (alla Fortezza da Basso di Firenze da mercoledì 21 a venerdì 23 giugno) punta su eventi e performance per attirare i buyer internazionali. Sono 230 i brand che partecipano a questa edizione, ancora sotto ai livelli pre-Covid, anche se va segnalato che molti di questi marchi vengono dall'estero (il 75%): in mostra ci sono le collezioni per la primavera-estate 2024. Il tema del gioco è il protagonista del salone junior, che si apre con la scenografica installazione artistica 'Make Believe' dal designer californiano Eli Russell Linnetz, che ha portato in Fortezza una gigantesta Statua della libertà ricreando un set cinematografico. In più c'è un percorso in cinque sezioni animato dall'illustratrice Claudia Bessi con dadi, scacchi e carte da gioco. A questa edizione Miniconf celebrerà il suo 50/o compleanno con una sfilata dei brand in portfolio: iDO, Sarabanda, Superga Kidsweare Ducati. Lancerà anche un progetto speciale: sei camicie realizzate dagli studenti di Polimoda a sostegno della fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer, acquistabili online.

Da Nanan i baby modelli in passerella saranno guidati dalla voce di una bambina ad illustarre i capi. Ci sono poi i brand sostenibili più innovativi nell'area dedicata, nata come progetto speciale anni fa e oggi presenza costante all'interno del salone, e la mostra del magazine Style Piccoli: 'Giocare con le fiabe' si ispira alla fantasia di Gianni Rodari. Invece a casa Enriquez, area curata dall'influencer Alessandro Enriquez, appuntamento con Aldo Sacchetti, artista e illustratore che collabora con Fendi, Dior, Bulgari, Moncler che ridisegnerà le fiabe tradizionali, ma anche con Mami Louise, la cake designer che usa prodotti bio e cruelty free. Nascono anche le Olimpiadi di Pitti, ideate dalla lifestyle blogger Peggy di Paul&Paula. Infine giovedì sarà presentato il 'Children show', nuova fiera della moda bimbo che debutterà a New York l'11 e il 12 febbraio prossimi. (ANSA).