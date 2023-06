Noa sarà ospite del Festival di musica sacra di Cortona

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Festival di Musica Sacra di Cortona (Arezzo) compie 20 anni. Per festeggiare la ricorrenza il 1° luglio, alle ore 21,15, presso il Teatro Signorelli, la cantante israeliana Noa, al secolo Achinoam Nini, darà vita ad un concerto insieme al chitarrista Gil Dor, Gadi Seri alle percussioni, Omri al sassofono. "Oggi c'è sempre più bisogno di artisti come Noa, cantante, compositrice e attivista di origine israeliana, yemenita e statunitense, celebre interprete della colonna sonora Oscar La vita è bella, divenuta una delle più autorevoli ambasciatrici per la pace e il dialogo nel mondo", sottolineano gli organizzatori.

Domenica 2 luglio alle 10.30 ci sarà la messa di inaugurazione all'Eremo delle Celle animata dalla Corale Santa Cecilia di Cortona.

Molti gli eventi che seguiranno fino a domenica 9 luglio.

Tra le opere che verranno presentate "Stabat Mater", il concerto "Sacre corrispondenze", "Il Sacro nella lirica" e "Sentieri".

Venerdì 7 luglio, alle ore 18,30, presso la chiesa di San Francesco, il card. Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, parlerà della Terra Santa come luogo d'incontro. Sempre venerdì 7 luglio alle ore 21,15, nella chiesa a di San Domenico ci sarà il Coro Fideles et Amati con "Exsultet" oratorio sacro sulla Resurrezione ispirato al Beato Bartolo Longo composto da Marcello Bronzetti. Sabato 8 luglio alle ore 21,15 presso la chiesa di San Domenico, primo evento della Notte Sacra. Mons. Marco Frisina, direttore artistico del Festival, insieme al Coro della Diocesi di Roma e all'orchestra Fideles et Amati, farà il suo concerto "Cantiamo al Signore un canto nuovo". Nel corso della Notte Sacra ci sarà l'adorazione eucaristica nella Cappella del Seminario per concludersi con il concerto dell'alba nell'Eremo delle Celle, alle 5 del mattino, con "Percorso d'amore", un cammino musicale con la voce di Serena Caporale. Domenica 9 luglio alle ore 11.00 messa nel Duomo di Cortona a conclusione del Festival. (ANSA).