Mattarella al Farmaceutico militare Firenze per 170/o istituto

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze dove partecipa alla cerimonia per il 170/o anniversario dell'istituto.

Ad accoglierlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il prefetto Francesca Ferrandino. Il Capo dello Stato è stato quindi accompagnato in una visita all'Istituto dal direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, colonnello Gabriele Picchioni, dal direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa, Nicola Latorre, dal sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, e dal segretario generale della Difesa, generale Luciano Portolano. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il questore Maurizio Auriemma, l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

"I 170 anni sono un primo traguardo: lo Stabilimento è proiettato verso il futuro, e necessita di investimenti per proseguire il suo percorso di crescita e continua evoluzione", ha affermato il sottosegretario Perego di Cremnago. Per il segretario generale della Difesa Portolano "l'eccellenza di questo stabilimento è legata alla lungimiranza della sua visione e al pragmatismo del suo operato", l'istituto "è stato sempre capace di interpretare un ruolo da protagonista, ponendosi come eccellenza nazionale" nel corso dei suoi 170 anni di vita, "dalla diffusione della malaria ai due conflitti mondiali, fino alla recente pandemia". (ANSA).