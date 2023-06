Festa della musica, concerti Galleria Accademia e musei Bargello

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - In occasione della 29/a edizione della Festa della Musica la Galleria dell'Accademia di Firenze rinnova la collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini.

Così il 21 giugno 2023 il museo proporrà una serata musicale con il Quartetto Edelweiß e il Quintetto Orchidea, entrambi formati dai giovanissimi allievi dell'istituto musicale fiorentino.

L'evento avrà inizio alle 18.00 e si svolgerà nel transetto della Tribuna del David. Mercoledì la Galleria dell'Accademia di Firenze sarà aperta dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20).

Concerti anche ai musei del Bargello e alla Biblioteca Marucelliana per la Festa della Musica, come deciso dal Segretariato regionale del ministero della Cultura per la Toscana e sempre grazie alla collaborazione el Conservatorio Cherubini. In particolare alle 11 nel cortile del Bargello, esibizione del Clem Saxofone Quartet. Alla Marucelliana l'appuntamento è alle 10 nel Giardino e alle 12, nella Sala di Lettura. Alle 12:30, sarà la volta di Palazzo Davanzati, infine, l'appuntamento al museo delle Cappelle Medicee è fissato alle 17. (ANSA).