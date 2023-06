Bimba scomparsa, conclusa la maxi ispezione nell'ex hotel

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Si è conclusa intorno alle 17 la seconda giornata della maxi ispezione nell'ex hotel Astor, il palazzo dove è scomparsa il 10 giugno scorso la piccola Kata. I controlli, iniziati intorno alle 8.30 e a cui hanno preso parte i carabinieri di Ros, Gis e Sis, dovrebbero essere terminati. Oggi sono stati impiegati anche due autospurghi per svuotare i pozzi neri. Intanto stamani in procura il padre della piccola era di nuovo davanti alla pm che si occupano delle indagini. E' stato lo stesso genitore a voler incontrare di nuovo il magistrato per illustrare ulteriori elementi che a suo parere potrebbero essere utili alle ricerche. In particolare avrebbe aggiunto nuovi racconti su alcuni episodi e fatti avvenuti nel corso degli ultimi mesi durante l'occupazione dell'albergo di via Maragliano.