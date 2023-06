Olympia Playground, performance arte-sport in piazze Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Si intitola (Try) Olympia Playground, il progetto dell'artista Marilisa Cosello, con l'associazione "Scripta. L'arte a parole", che animerà le piazze di alcuni quartieri storici di Firenze, Rifredi, Isolotto, e le Cure, nell'ambito delle iniziative dell'Estate fiorentina. Ogni giorno, dal 19 al 21 giugno, una piazza diversa accoglierà tre azioni, tra competizione sportiva e indagine estetica: alle 18, alle 18.30 e alle 19.

Il progetto, spiega una nota, a cura di Pietro Gaglianò si lega alla ricerca che l'artista conduce da anni sull'estetica del corpo femminile esaltato nella dimensione sportiva e artistica. Tre performance animeranno le piazze nella forma di altrettante gare di arti marziali, regolarmente arbitrate, con il coinvolgimento di atlete professioniste e la collaborazione partecipe di squadre e società cittadine. Questo tipo di azione, con i corpi atletici, il rigore del movimento e la grammatica delle discipline sportive crea un fuori programma nella vita quotidiana degli spazi comuni: una visione che si oppone agli stereotipi del corpo femminile con una narrazione di impegno mentale e fisico, di merito soggettivo e di gruppo, coniugando lo sport e l'arte. La disciplina sportiva trasforma così la piazza in una scena per l'arte, ma senza palcoscenico, dove lo spettatore può identificarsi ed allo stesso tempo ritrovare il senso di comunità degli eventi nello spazio pubblico. (ANSA).