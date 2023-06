Bimba scomparsa: maxi ispezione carabinieri in ex hotel

Nuova grande ispezione da parte dei carabinieri all'interno dell'ex hotel Astor di Firenze, sgomberato sabato, nell'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno che abitava con la famiglia nello stabile occupato. Ispezione da parte di tecnici del Gruppo d'intervento speciale (Gis) dei carabinieri.

Un telefono cellulare è stato trovato in un cassonetto di rifiuti all'esterno dell'ex hotel Astor a Firenze. E' stato individuato durante lo svuotamento dei cassonetti ed è stato acquisito dagli investigatori.

Gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi, legali che assistono i genitori di Kata, la bambina peruviana scomparsa dal 10 giugno a Firenze, rendono noto di aver ingaggiato come consulente il generale dei carabinieri in congedo Luciano Garofano, già comandante del Ris di Parma.

"Chi sa qualcosa parli. Anche il più piccolo indizio potrebbe essere utile alle indagini e nulla sarà trascurato. La priorità assoluta in questo momento è riportare a casa Kata". E' l'appello che i genitori di Kateleya. Ieri, spiega una nota, Katherine Alvarez Vasquez e Miguel Angel Romero Chicclo, genitori della piccola "che stanno attivamente collaborando" alle ricerche, accompagnati dai loro legali sono entrati nell'ex hotel che è stato sgomberato e "hanno recuperato i propri effetti personali che erano rimasti nella camera precedentemente occupata". Le ricerche - aggiungono Matteoni e Zanasi - stanno proseguendo incessantemente da parte delle forze dell'ordine".

Cappellano latinoamericano, pregare per Kata

"Oggi ricorre una settimana dalla scomparsa della nostra amata Kataleya, una settimana in cui abbiamo avuto molte domande e poche risposte, una settimana piena di incessanti ricerche che non hanno ancora trovato nulla. È stata una settimana in cui abbiamo adottato Kataleya come una figlia, una sorella, siamo preoccupati e in ansia per la sua scomparsa. Fratelli e sorelle, non stanchiamoci di continuare a chiedere al buon Dio di proteggere e permettere di riavere tra noi la nostra amata Kata", "restiamo saldi, pieni di energia positiva attraverso le nostre preghiere, affinché Kataleya sia di nuovo in mezzo a noi. Uniti nella preghiera". Così padre Juan Manuel Núñez Rubio, cappellano della comunità latinoamericana a Firenze, in una lettera. "Questa scomparsa ha mobilitato tante persone piene di buona volontà - aggiunge -, che con coraggio si sono impegnate fin dal primo momento in cui hanno appreso la notizia della scomparsa, si sono riunite e hanno iniziato le ricerche. Questa scomparsa ha rattristato non solo i peruviani presenti a Firenze, ma anche tutta la comunità fiorentina, anche dall'estero, in particolare dal Perù". "Devo esprimere la mia preoccupazione - osserva ancora -, soprattutto quando ci riempiamo di speculazioni in questo caso che stiamo vivendo, diventando giudici, investigatori o psicologi senza avere alcun argomento a sostegno delle nostre speculazioni. Affidiamoci ai professionisti, affidiamoci alle istituzioni che sono attualmente mobilitate nella ricerca, saranno loro a permetterci di conoscere tutta la verità". "Accogliamo ancora una volta l'invito che il cardinale Giuseppe Betori ha rivolto a tutte le parrocchie della diocesi di Firenze a pregare per il ritorno della nostra Kataleya" si legge ancora nella lettera, "cara Kataleya ti aspettiamo, vogliamo rivederti tra noi sorridente e goderti la tua infanzia con il tuo fratellino, perché in mezzo al dolore della tua scomparsa, abbiamo potuto prendere coscienza di quanto siano abbandonate le nuove generazioni e siamo invitati a proteggerle e ad amarle".

Nuovo presidio della comunità peruviana davanti all'ex hotel Astor. I manifestanti, un gruppetto con palloncini bianchi a forma di cuore e cartelli che chiedono il ritrovamento della piccola, intonano preghiere e invocano il nome di Kata.