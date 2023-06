Bimba scomparsa: ancora nessuna traccia, ispezione anche domani

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - E' terminata per oggi, e proseguirà nella giornata di domani, la maxi ispezione dei carabinieri nell'ex hotel Astor a Firenze nell'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, la bimba peruviana scomparsa dal 10 giugno. Anche oggi non sarebbero emerse tracce della bambina.

In particolare, gli investigatori, anche con l'apporto dei tecnici del Gis, avrebbero controllato la parte superiore dell'immobile, che ieri è stato sgomberato dagli occupanti, dove sono stati smontati i controsoffitti. Sono state impiegate sonde in fibra ottica e droni per ispezionare il piano superiore del palazzo e uno dei terrazzi al quale non si ha accesso con la scala, dove sarebbero state usate anche ispeciali torce per la ricerca di eventuali tracce. Le ispezioni hanno riguardato anche i tombini e il vano delle fondamenta del palazzo. Qui gli investigatori avrebbero usato anche una fresa per entrare nelle fondamenta dell'edificio. Rispetto a quando l'albergo era ancora in funzione, con l'occupazione la struttura avrebbe subito diverse modifiche e presenterebbe anfratti difficilmente raggiungibili. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il sopralluogo è iniziato questa mattina, anche alla presenza del pm Christine von Borries. (ANSA).