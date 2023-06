Scontro tra auto, muore donna di 33 anni a Montecatini Terme

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 17 GIU - Un incidente stradale avvenuto stamattina poco dopo le 2,30 in via Camporcioni a Montecatini (Pistoia) ha causato il decesso di una donna di 33 anni, residente in zona. Coinvolte due autovetture.

Oltre a quella della vittima anche un'auto con a bordo un uomo di 30 anni, che è riuscito a mettersi in salvo nonostante il proprio mezzo avesse preso fuoco. All'arrivo del personale medico e dei vigili del fuoco (che peraltro hanno la sede del distaccamento a poche centinaia di metri dal luogo dell'accaduto) la donna è stata trovata incastrata tra le lamiere ed è stata estratta dall'abitacolo, ma nonostante i tentativi di rianimazione i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. L'uomo, che è stato trovato a una cinquantina di metri dal punto dell'impatto, è stato invece soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia con diversi traumi. Le fiamme che si stavano propagando nella sua auto sono state poi spente dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. (ANSA).