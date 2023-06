Nardella: "Ora niente polemiche, bisogna cercare bimba Kata"

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - "La mia amministrazione ha fatto 62 sgomberi, uno ogni 50 giorni. La nostra posizione è chiara: non c'è solidarietà, non c'è accoglienza senza legalità. La legalità è principio che vale sempre e non può essere messo a disposizione di polemiche politiche. Detto ciò ci concentriamo sulle ricerche della bimba. Abbiamo dato tutto il supporto a prefettura e carabinieri". Così il sindaco Dario Nardella davanti all'Astor. "Non è nostra intenzione far polemica anche se riteniamo che il meccanismo migliore sia intervenire nelle ore immediatamente successive. Lo abbiamo fatto molte volte".

"Non vogliamo fare polemiche - ha ribadito -, c'è tutto tutto il tempo di ricostruire tutto, anche perché le ricerche della bimba sono ancora in corso e riteniamo che la nostra attenzione, e anche la preoccupazione e l'angoscia della nostra comunità, siano da rivolgere alle attività dell'Arma dei carabinieri che viene portata avanti". (ANSA).