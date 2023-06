Moby Fantasy arrivato a Olbia, 'è traghetto più grande al mondo'

(ANSA) - OLBIA, 17 GIU - Uscito dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard a metà maggio e dopo una lunga traversata il traghetto di nuova generazione Moby Fantasy, la nuova ammiraglia della flotta Moby, è arrivato in porto a Olbia per il suo viaggio inaugurale. Dopo la presentazione ufficiale la nave, che avrà una gemella chiamata Legacy, entrerà subito in servizio sulla tratta tra lo scalo sardo e quello di Livorno.

Moby Fantasy, con la sua Balena Blu dipinta sulla fiancata, è lungo 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e ha una stazza lorda di 69.500: "è il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile", fa sapere la compagnia ricordando che la nave possiede anche una propulsione green che permette "un risparmio in termini di emissioni di oltre il 50% rispetto ai traghetti tradizionali impiegati su linee analoghe".

(ANSA).