Arpat, tratti di mare non idonei balneazione, anche in Versilia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 GIU - Temporaneamente non idonee alla balneazione alcune aree della Toscana. Lo rileva Arpat in seguito ad alcuni controlli i cui esisti sono stati comunicati ai sindaci dei Comuni interessati.

Le aree temporaneamente non idonee alla balneazione sono ad Orbetello (Grosseto) lato sud della foce del fiume Albegna, in Versilia alla foce del fosso dell'Abate tra Lido di Camaiore e Viareggio (Lucca) e a Pietrasanta (Lucca) nei tratti di Fiumetto sud e Fiumetto nord. In seguito ai controlli il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha emesso un'ordinanza che stabilisce il divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato.

Nella lista di Arpat, in provincia di Massa Carrara, figurano Ronchi Ponente a Massa e il tratto del Cinquale ovest nel comune di Montignoso. Dall'agenzia regionale per l'ambiente anche divieti nel comune di San Vincenzo (Livorno) per l'area Fosso delle Rozze, San Vincenzo porto e San Vincenzo porto sud.

(ANSA).