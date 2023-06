Alberto di Monaco a Pietrasanta a mostra dello scultore Bezzina

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 17 GIU - Anche il principe Alberto II di Monaco all'inaugurazione a Pietrasanta (Lucca) di 'Fragilità', grande mostra dello scultore francese Bernard Bezzina che resterà allestita fino al 17 settembre. Alberto di Monaco è atterrato in elicottero allo stadio comunale accolto dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti. Poi ha visitato la rassegna che si sviluppa nelle piazze Duomo e Carducci e nel complesso di Sant'Agostino, punti nevralgici della cosiddetta Piccola Atene in Versilia. Pietrasanta, per le cave di marmo e la valenza dei suoi artigiani, è un centro mondiale della scultura.

"Grazie al sindaco per la sempre splendida accoglienza a Pietrasanta, un luogo che amo profondamente - ha dichiarato Alberto II nel salutare i presenti - E faccio i miei migliori complimenti a Bezzina per questo suo ultimo lavoro, così potente e armonioso nello stesso tempo". Le opere monumentali all'aperto sono in marmo e bronzo, le altre negli spazi chiusi sono creazioni in legno di cedro, vetro, olio e in una carta cotone ottenuta da un procedimento antico.

"Più di 20 anni fa - ha spiegato il sindaco Giovannetti - Bezzina arrivò a Pietrasanta e non ci ha più lasciato. Ha trovato laboratori, fonderie e le nostre grandi maestranze artigiane ad accoglierlo e seguirlo nelle sue creazioni che, oggi, abbiamo l'enorme piacere di vedere esposte qui, in una sorta di grande antologia della sua produzione artistica. Lo ringrazio per aver scelto Pietrasanta e ringrazio il principe Alberto II di Monaco per aver reso questa giornata ancor più speciale". "Arrivai a Pietrasanta - ha ricordato Bezzina - grazie a Jean-Michel Folon e Sacha Sosno. E la prima cosa che pensai, fu: 'Qui c'è gente così importante, cosa ci faccio io?'.

Poi iniziai a lavorare coi fratelli Lucarini della Fonderia Artistica Versiliese ma tanti sono stati gli artigiani che mi hanno aiutato e mi stanno ancora aiutando: mi sono trovato non bene, di più, e oggi voglio ringraziare loro e tutta la città dal profondo del cuore". (ANSA).