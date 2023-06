Al via Firenze Rocks, aprono gli Who con l'orchestra del Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Decine di migliaia di fan in adorazione hanno salutato l'ingresso sul palco, per l'unica data italiana, dei mitologici The Who alla quinta edizione del Firenze Rocks. La leggendaria band del rock britannico è accompagnata per l'occasione dall'Orchestra del Maggio musicale fiorentino, per un'accoppiata assolutamente inedita.

A scaldare i cuori delle migliaia di rockers arrivati da tutta Italia, e che hanno invaso la Visarno Arena alle Cascine già dalle prime ore del pomeriggio, una lineup pomeridiana di tutto rispetto capitanata da Tom Morello: il granitico chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave ha trascinato il pubblico fino all'imbrunire esibendosi sul palco con una maglietta inneggiante Gramsci.

Poi un un lungo applauso e i deliri del pubblico hanno accompagnato l'arrivo della band di Pete Townshend e Roger Daltrey, insieme ai musicisti dell'ensemble orchestrale del Maggio, che si dimostra ancora una volta fra le più apprezzate e stimate orchestre a livello internazionale, anche per la sua poliedrica capacità di suonare con contesti molto lontani dal mondo sinfonico e operistico come il rock della band inglese. Il concerto, della durata di circa due ore, vedrà l'apporto dei musicisti del Maggio per buona parte della scaletta nella quale i The Who eseguiranno molti brani tratti dai loro quasi 60 anni di carriera. Domani sera poi sarà la volta dei Maroon 5 che saliranno sul palco, dopo l'esibizione di Jake Shears.