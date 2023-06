500 no vax contestano a Siena laurea ad honorem a Anthony Fauci

(ANSA) - SIENA, 17 GIU - Circa 500 persone, provenute da ogni parte d'Italia, si sono date appuntamento a Siena per protestare contro il conferimento della laurea ad honorem allo scienziato americano Anthony Fauci. I vari gruppi di area no vax si sono dati appuntamento nei giardini della Lizza, distante dalle sedi delle iniziative per lo scienziato, con striscioni e manifesti contro l'immunologo di fama mondiale.

"Fauci no thanks go away" e "Fauci go home" sono alcune delle scritte che campeggiano nei manifesti. La protesta è stata osservata dalle forze dell'ordine e non si registrano problemi di ordine pubblico. (ANSA).