White Carrara, scultura dei big tutta l'estate nelle strade

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 16 GIU - Al via la settima edizione di White Carrara, la manifestazione di scultura e arte che annualmente si svolge nelle strade del centro storico di Carrara (Massa Carrara). L' edizione 2023, sotto la direzione artistica di Claudio Composti e di Cinzia Compalati, è in programma dal 17 giugno all'1 ottobre, e darà come al solito spazio alla scultura in tutte le sue forme e declinazioni, coinvolgendo artisti di fama nazionale e internazionale. Nel centro storico della capitale mondiale del marmo sono state dislocate sculture di Giò Pomodoro, Sergi Barnils, Mattia Bosco, Stefano Canto, Michelangelo Galliani, Morgana Orsetta Ghini, Mikayel Ohanjanyan e Quayola.

Spazio anche alla fotografia d'autore, con una apposita mostra allestita a Palazzo Binelli nel cuore del centro storico di Carrara. Una mostra capace di vedere e raccogliere la versatilità del marmo e dell'arte tridimensionale, dando al materiale estratto sulle cave una chiave interpretativa differente rispetto al solito, che va oltre la sola scultura ammirata dal vivo. Le fotografie sono di Bruno Cattani, Giacomo Infantino, Simon Roberts, Carolina Sandretto e Dune Varela. Ci saranno anche due cortometraggi: il primo sempre a Palazzo Binelli, dal titolo 'Landscape as Performance' di Andrea Botto, e il secondo al Mudac, il Museo delle arti di Carrara, 'Il capo' di Yuri Ancarani, documentario che racconta riti e tradizioni dell'escavazione del blocco dalle Alpi Apuane. L'edizione 2023 è organizzata dal Comune di Carrara in collaborazione con Imm-CarraraFiere, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.

Patrocinio della Regione Toscana, sostegno di Fondazione Marmo onlus e compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana nord-ovest. (ANSA).