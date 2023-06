Uffizi Diffusi fanno sfilare rinascita Grosseto in anni '60

(ANSA) - GROSSETO, 16 GIU - Lo splendore degli abiti di moda del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti sfila in trasferta a Grosseto per ricreare il dinamismo e l'effervescenza della società della Bassa Toscana nel Secondo Dopoguerra. Arriva da oggi al 3 settembre, al Polo Culturale delle Clarisse, la mostra 'I favolosi anni '60 in Maremma' allestita nel segno di Ico Parisi, promossa all'interno del programma di Fondazione Cr Firenze e Gallerie degli Uffizi, all'interno dei rispettivi progetti Piccoli Grandi Musei e Uffizi Diffusi.

Le Gallerie degli Uffizi (delle quali il museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti fa parte) contribuiranno all'esposizione con quattro capi della loro prestigiosa collezione, firmati da stilisti che hanno segnato la moda degli anni '60 del Novecento. Tra questi, due abiti da cocktail, uno di Federico Forquet, l'altro di Mila Schön, e due costumi da bagno di Dianora Marandino. Montati su quattro manichini, sono stati collocati in un allestimento ispirato a due strutture ricettive turistiche e a una chiesa: il primo è l'Hotel Lorena, la Corte dei Butteri e la chiesa di Santa Maria dell'Osa.

"Negli stessi giorni in cui si svolge a Firenze la celebre kermesse di Pitti Uomo - ha detto il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - la mostra di Grosseto propone il versante femminile della moda nei ruggenti anni Sessanta, in spazi che diventano essi stessi parte integrante della mostra. Con questa iniziativa, Terre degli Uffizi si rivolge non solo alle forme artistiche più tradizionali, ma a tutto l'ambiente socio-culturale del tempo, promovendo la Moda come una forma nobile dell'estetica: scultura dipinta, materia di riflessione, motore dell'economia e parte del dibattito culturale e sociale del tempo". (ANSA).