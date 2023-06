Ripartono gli itinerari di Porrettana Express sui treni storici

(ANSA) - PISTOIA, 16 GIU - Un viaggio nel tempo e nella natura: questi i cinque viaggi ferroviari tematici a bordo di suggestive e uniche vetture d'epoca col ritorno dei treni storici di Porrettana Express. Un'esperienza di turismo slow tra piccoli paesi immersi nel verde, gallerie e viadotti di antica memoria lungo una delle prime linee ferroviarie realizzate nel Paese a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna. Dal 2019 ad oggi sono migliaia i viaggiatori che sono saliti a bordo, arrivando sia dall'Italia che dall'estero. Un successo che ha portato a programmare un nuovo ciclo estivo, presentato stamani al Deposito rotabili storici di Pistoia.

I cinque appuntamenti, in programma - 9, 16 e 22 luglio, 6 agosto e 10 settembre - saranno preceduti da una visita guidata al Deposito officina rotabili storici della città toscana, importante hub strategico recentemente restaurato, dove Fondazione Fs esegue la manutenzione di vetture e locomotive di epoche diverse ancora perfettamente funzionanti.

Due i viaggi dedicati ai bambini (9 luglio e 10 settembre), con sosta a Castagno di Pistoia per laboratori ludici sul tema della ferrovia mentre gli adulti potranno visitare il caratteristico borgo-museo.

E' invece riservato agli amanti del trekking e della mountain bike il viaggio del 16 luglio, con sosta a Piteccio e visita al museo ferromodellistico presso la stazione locale e arrivo a Castagno dove è prevista la discesa dei trekkers per il rientro a Piteccio a piedi, lungo un suggestivo itinerario nel bosco.

Sabato 22 luglio il tema è la musica: si parte da Pistoia in direzione 'Porretta Soul festival'. Prevista una sosta alla rampa di salvamento di Valdibrana, costruita all'epoca dei treni a vapore per permettere alle vetture di prendere velocità e superare la salita. Il 6 agosto si va alla scoperta del Museo Smi e della Linea Gotica; non tutti sanno, infatti, che sull'Appennino pistoiese si trovava un'importante fabbrica di munizioni e c'erano le difese tedesche della Linea Gotica durante la Seconda Guerra Mondiale. (ANSA).