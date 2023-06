Oltre 100.000 visitatori alla Luminara di San Ranieri a Pisa

(ANSA) - PISA, 16 GIU - Sono oltre 100.000 le persone che stanno visitando la Luminara di San Ranieri a Pisa passeggiando sui lungarni nel centro storico illuminati solo dalle fiammelle dei lumini a cera che incorniciano 140 edifici a sud e a nord dell'Arno. Per i pisani questa è "la notte più magica dell'anno" in onore del santo patrono la cui ricorrenza si festeggia domani.

"Quest'anno - ha detto il sindaco Michele Conti - stiamo riscontrando anche la presenza di tantissimi turisti, anche stranieri, che hanno sfruttato la concomitanza del week end per trascorrere un breve soggiorno a Pisa. Inoltre ha dato i suoi frutti avere pubblicizzato l'evento in tutta la Toscana, in Emilia Romagna e in altre regioni. Siamo soddisfatti del lavoro fatto dall'assessore alle tradizione storiche, Filippo Bedini".

"Quella della Luminara - ha concluso lo stesso assessore - è una macchina molto complessa. Ma siamo soddisfatti di avere aumentato le biancherie sui palazzi storici, ovvero i supporti in legno che sostengono i lumini e di avere lavorando in anticipo per portare avanti l'organizzazione anche in un periodo elettorale senza intoppi. Inoltre gli oltre 100 mila lumini impiegati sono al 100% ecocompatibili perché sarà recuperata e riutilizzata la cera, la plastica e il metallo per coprirli".

Alle 23 alcune piattaforme galleggianti spareranno i fuochi d'artificio. (ANSA).