Flashmob dipendenti del Maggio musicale sul palco del Falstaff

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Dipendenti, membri del Coro e dell'Orchestra del Maggio musicale fiorentino sono saliti sul palco, prima del debutto del Falstaff, per chiedere che le istituzioni risolvano la crisi economica dell'ente lirico. E' quanto andato in scena stasera in occasione della prima serata del Falstaff, in programma alle 19.

All'apertura del sipario i lavoratori erano in piedi davanti al pubblico, mentre una voce registrata diceva: "Signore e signori, buonasera! Tra poco assisterete al Falstaff, l'ultimo grande capolavoro di Giuseppe Verdi. "Tutto nel mondo è burla!", dicono i protagonisti al termine dell'opera. Ma il teatro e la vita non sono la stessa cosa". E ancora: "Il tempo affinché il teatro del Maggio musicale fiorentino e i suoi dipendenti non vengano stritolati dalla grave situazione economica in cui versa la Fondazione è breve. Nei prossimi giorni occorre che, congiuntamente al commissario, le istituzioni, il ministero della cultura, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, siedano a uno stesso tavolo e definiscano formalmente il piano economico e il progetto che faccia sì che il nostro teatro non chiuda, si evitino gravi danni a tutti noi dipendenti e a voi pubblico che siete la ragione per la quale questo sipario viene alzato. Se tutto ciò non avverrà, questo è quello che ci aspetta: il silenzio".

Durante il silenzio una signora in sala ha urlato "Forza Maggio" e il pubblico ha applaudito. Poi è iniziato lo spettacolo. (ANSA).