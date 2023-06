Tartaruga marina nidifica a Galenzana, all'isola d'Elba

(ANSA) - CAMPO NELL'ELBA (LIVORNO), 15 GIU - Una tartaruga marina nidifica a Galenzana, all'Elba (Livorno). Lo rende noto Legambiente Arcipelago toscano secondo cui "la sorpresa è stata ancora una volta grande: se l'estate 2022 all'Isola d'Elba si era conclusa con una inattesa nidificazione di tartaruga marina Caretta caretta nella piccola e frequentatissima spiaggia di Sant'Andrea, l'estate del 2023 non ancora ufficialmente iniziata si apre con un'eccezionale nidificazione a Galenzana, una selvaggia spiaggia di Marina di Campo, nel comune di Campo nell'Elba, nel Parco nazionale Arcipelago toscano".

La scoperta è stata fatta ieri mattina da una signora "mentre faceva una passeggiata sulla spiaggia, si è imbattuta in delle strane tracce che somigliavano esattamente a quelle dei cartelli informativi sulla nidificazione delle tartarughe marine, realizzati da Legambiente, Osservatorio toscano per la biodiversità e Parco", uno dei quali "piantato a pochi metri dalle tracce dai volontari del Cigno verde. La signora ha immediatamente allertato la Capitaneria di porto che ha provveduto a mettere in sicurezza e recintare l'area della possibile nidificazione e che ha subito avvertito l'Arpat": i sondaggi realizzati hanno dato "risultato positivo: sono state individuate le uova e la nidificazione è stata confermata, proprio al confine del Parco nazionale che ora provvederà a mettere ulteriormente in sicurezza il nido con telecamere di sorveglianza". Il nido sarà monitorato dai volontari di Legambiente fino alla schiusa delle uova che presumibilmente avverrà entro 60 giorni, si spiega poi dalla Capitaneria di porto che prega di non avvicinarsi al nido per non alterare lo stato dei luoghi e assicurare ai futuri 'piccoli' esemplari di Caretta caretta di nascere in sicurezza. (ANSA).