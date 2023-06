In mostra agli Uffizi le riviste culturali del primo '900

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Una panoramica delle più influenti riviste culturali italiane nel primo quarto del secolo scorso: è 'Riviste. La cultura in Italia nel primo '900', organizzata dalle Gallerie degli Uffizi insieme alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, curata da Giovanna Lambroni, Simona Mammana e Chiara Toti. La mostra, aperta dal 15 giugno al 17 settembre, è stata inaugurata alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Da La Voce di Prezzolini a Lacerba di Soffici, da La rivoluzione liberale di Gobetti a L'Ordine nuovo di Gramsci, da Strapaese di Longanesi a 900 di Malaparte e Bontempelli, sono oltre 250 i pezzi che compongono l'itinerario della mostra, fra edizioni originali delle riviste, libri, manifesti, fogli, copertine, caricature, e una selezione di dipinti, disegni e sculture dell'epoca.

"Una mostra preziosa - ha affermato Sangiuliano -, che ha il merito di ricordare quel crogiuolo di intelligenze che furono le riviste italiane ai primi del Novecento". Per La Russa l'esposizione "va a colmare un vuoto che durava da troppi anni".

Per il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, "è come vedere il film storico di quei decenni di inizio Novecento che hanno cambiato il volto dell'Italia". (ANSA).