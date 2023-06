Francesco Nuti, dagli amici dello spettacolo ai tifosi viola per l'addio

Funerali nella basilica di San Miniato al Monte di Firenze questo pomeriggio per l'attore e regista Francesco Nuti, morto a 68 anni lo scorso 12 giugno.

A celebrarli padre Bernardo Gianni. Molta commozione e tanti abbracci alla ex compagna Annamaria Malipiero, alla figlia Ginevra, al fratello Giovanni e alla nipote Margherita.

Nella basilica, sulla collina che domina Firenze, ci sono storici amici come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Sandro e Giovanni Veronesi, Giorgio Panariello, Marco Masini, Gianfranco Monti, Valeria Solarino, Nicola Pecci.

Tra i presenti anche Matteo Biffoni, il sindaco di Prato, la città di Nuti e Dario Nardella, primo cittadino di Firenze dove era nato. A dare l'ultimo saluto anche diversi tifosi della Fiorentina, squadra di cui l'attore e regista era tifoso: una sciarpa della curva Fiesole è stata appoggiata accanto al feretro, a fianco di un cappellino.

Durante l'omelia padre Bernardo, abate della basilica, ha citato anche frasi dei film dell'attore e regista, tra cui quella da Madonna che silenzio c'è stasera "O vinci al Totocalcio, o tu sposti la chiesa, o tu vai in Perù". Ma, ha aggiunto padre Bernardo "oggi le campane danzano e non occorre fare alcuno sforzo".

Ha anche ripetuto le parole di Sarà per te, la canzone presentata da Nuti a Sanremo nel 1988. "È molto importante vivere questa liturgia non come un funerale. È un gesto di mistero ed è importante chiudere gli occhi, sprigionare la fantasia dei nostri cuori - ha detto l'abate -. Da 12 ore sto vedendo YouTube per dire qualcosa di decente. Ginevra e Annamaria sanno che io non ho alcuna competenza cinematografica per poter rendere giustizia della sua arte. Io parlo col cuore in mano. Il volo di Francesco sia reso perfettamente limpido e trasparente, senza alcuna opacità".

'Sara' per te', l'omaggio della figlia di Francesco Nuti

Padre Bernardo, ricordando il legame di Nuti con Prato e Firenze, ha pure raccontato di essersi trovato a Prato, sua città, in mezzo alle riprese di Madonna che silenzio c'è stasera uscendo da scuola.

Un giorno di lutto e di dolore, spiega il Comune, che precederà "i tanti momenti di celebrazione e ricordo dell'attore e regista: per Nuti è prevista la commemorazione al prossimo Consiglio Comunale di giovedì 22 giugno".



Inoltre Prato ricorderà Nuti attraverso l'intitolazione di uno dei luoghi più significativi, le Manifatture digitali cinema.



"Nuti è figlio di questa città, ne è stato un ambasciatore e un simbolo, con la sua delicata comicità, la sua voce inconfondibile e i suoi occhi profondi - ha ricordato Biffoni -. È stato capace di portare sul grande schermo la Prato del lavoro, della spola che batte e della lupa, con quella poesia che solo lui aveva. Un campione vero, un uomo e un attore mai caduto nell'oblio anche nei momenti più difficili e che Prato e la Toscana ricorderanno così, dedicando a lui uno dei luoghi più belli e significativi per il cinema e per la città". "Un modo per ricordare un grande protagonista del cinema, simbolo della più intelligente comicità toscana. Non basterà certo per colmare il vuoto che ci ha lasciato, ma è il giusto omaggio per ricambiare l'affetto profondo che Francesco anche nei momenti più difficili, ha sempre manifestato nei confronti della sua terra", le parole di Giani.

Agenzia ANSA Morto Francesco Nuti, l'irregolare di talento - Cultura & Spettacoli Aveva 68 anni ed era malato da tempo. (ANSA)