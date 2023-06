Processo Scieri: la corte non va a sentenza, vuole sentire altri testi

(ANSA) - PISA, 14 GIU - La corte di assise di Pisa, dopo una camera di consiglio durate circa sei ore e conclusasi stasera, non ha emesso sentenza per il processo per la morte di Emanuele Scieri, il 26enne siciliano, parà della Folgore, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. I giudici hanno ritenuto necessario ascoltare altri tre testimoni. Disposte così nuove udienze: la prossima è stata fissata per il 13 luglio.

Imputati al processo per la morte di Scieri sono gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario . La corte ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria "appare assolutamente necessario" ascoltare tre donne, inserite nella lista testi del pm, amiche di un paracadutista che nel 1999 era in caserma e che a sommarie informazioni riferì di avere visto nella caserma Gamerra di Pisa intorno all'una di notte gli imputati ancora svegli. Ne ha disposto così la citazione. Toccherà ora alla procura rintracciarle. La loro testimonianza potrebbe suffragare o smentire gran parte dell'impianto accusatorio.

