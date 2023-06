Corte Figc conferma 4 punti di penalizzazione al Siena

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La Corte federale d'appello della Figc ha respinto il ricorso del Siena 1904 (serie C, girone B) avverso i quattro punti di penalizzazione in classifica e l'ammenda di mille euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. La Corte, informa la Figc, ha anche confermato l'inibizione di quattro mesi e 15 giorni disposta nei confronti del presidente del club, Emiliano Montanari.

La società era stata deferita per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e il Tribunale federale nazionale, l'8 maggio scorso, aveva inflitto la sanzione confermata oggi. (ANSA).