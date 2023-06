Chulaap e le stampe colorate che celebrano l'Africa

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Ogni stampa racconta una storia.

Se poi è coloratissima allora forse quella storia comunica anche allegria. E' questo il cuore del progetto dello stilista Chu Suwannapha, designer tahilandese d'origine e sudafricano d'adozione, oggi ospite di Pitti Uomo 104 come designer project con il suo brand Chulaap, fondato nel 2015 e da subito seguito dalla comunità della moda grazie alle coloratissime stampe: ha infatti saputo distinguersi nel panorama del menswear contemporaneo grazie a una miscela di colori, forme e trame, che questa mattina sono state protagoniste di una speciale installazione alla Sala delle Nazioni in Fortezza da Basso.

La sua moda ha un approccio innovativo: accostamenti inusuali, volumi morbidi, ma soprattutto uno stile che celebra in maniera unica l'Africa contemporanea, incorporandone le tradizioni e unendovi motivi come il batik o dettagli come origami o ricami. Il tutto associato a tagli larghi e squadrati che determinano un'estetica androgina, sperimentale nel mondo del menswear. Non a caso il suo stile è definito 'happy fashion', una moda felice, che porta allegria. La forza creativa del designer arriva dal suo background: Suwannapha è nato e cresciuto in Thailandia, dove ha sviluppato una passione per la moda e il design fin dalla tenera età. Ha poi studiato fashion design all'Esmod di Parigi prima di trasferirsi a Città del Capo, in Sudafrica. Ha lavorato come fashion editor per diverse riviste sudafricane e poi ha lanciato il suo brand. Questo background editoriale gli è servito per dare forma alle sue collezioni, sempre curate in ogni dettaglio, con abbinamenti inconsueti. La sua eredità tailandese e l'amore per il suo paese adottivo sono evidenti in ogni pezzo, con stampe e colori che danno un tocco moderno alle sue collezioni. (ANSA).