Boom prenotazioni Galleria Accademia, giugno verso sold out

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Restano pochi ingressi ancora disponibili per visitare la Galleria dell'Accademia di Firenze nelle prossime settimane. É un vero e proprio record di prenotazioni quello registrato dal museo fiorentino che vede giugno quasi sold out. Ieri, spiega il museo in una nota, grazie anche alla prima apertura serale della stagione hanno varcato le porte della Galleria circa 10mila visitatori approfittando della chiusura fissata alle 22.

Ben 9.877 sono stati i biglietti staccati all'ingresso, dei quali circa 800 presi da fiorentini e turisti che hanno scelto di ammirare il David e i Prigioni di Michelangelo, la Gipsoteca e i capolavori della Sala del Colosso al crepuscolo, apprezzando così ancora di più i recenti lavori di ammodernamento del museo che a settembre scorso ha visto l'inaugurazione del nuovo impianto illuminotecnico a led. Già nella prima settimana di giugno, che comprendeva il weekend del 2, Festa della Repubblica Italiana, è stato registrato un boom di visitatori, ma il trend continua anche in questi giorni con una media di circa 8.000 al giorno che supera di gran lunga il 2022 ma anche il 2019 anno che registrò un record di visitatori. Numeri che avvicinano quota 100mila visitatori in appena 13 giorni. Il museo fiorentino continuerà, a partire da domani, ad aprire le sue porte al pubblico durante le sere d'estate: fino al 31 ottobre 2023, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22. (ANSA).