Morto Nuti, a Prato lutto cittadino nel giorno dei funerali

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Si svolgeranno in forma strettamente privata, il 15 giugno, i funerali di Francesco Nuti, ma Prato, la città dell'attore e regista si unisce al cordoglio proclamando per giovedì il lutto cittadino. Un giorno di dolore, si spiega dal Comune, che precederà "i tanti momenti di celebrazione e ricordo dell'attore e regista: per Nuti è prevista la commemorazione al prossimo Consiglio Comunale di giovedì 22 giugno".

Inoltre Prato ricorderà Nuti attraverso l'intitolazione di uno dei luoghi più significativi, le Manifatture digitali cinema, per decisione unanime tra il sindaco di Prato Matteo Biffoni, l'assessore alla cultura Simone Mangani e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in accordo con Stefania Ippoliti direttrice di Toscana film commission.

"Nuti è figlio di questa città, ne è stato un ambasciatore e un simbolo, con la sua delicata comicità, la sua voce inconfondibile e i suoi occhi profondi - ha ricordato Biffoni -.

È stato capace di portare sul grande schermo la Prato del lavoro, della spola che batte e della lupa, con quella poesia che solo lui aveva. Un campione vero, un uomo e un attore mai caduto nell'oblio anche nei momenti più difficili e che Prato e la Toscana ricorderanno così, dedicando a lui uno dei luoghi più belli e significativi per il cinema e per la città". "Un modo per ricordare un grande protagonista del cinema, simbolo della più intelligente comicità toscana. Non basterà certo per colmare il vuoto che ci ha lasciato, ma è il giusto omaggio per ricambiare l'affetto profondo che Francesco anche nei momenti più difficili, ha sempre manifestato nei confronti della sua terra", le parole di Giani. (ANSA).