Cisterna Gpl si rovescia nel Pratese, strada chiusa

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Un camion cisterna di Gpl si è ribaltato a seguito di un incidente stradale sulla strada regionale 325 a Vaiano (Prato) e la circolazione è bloccata in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con mezzi speciali e il nucleo nucleare-biologico-chimico-radiologico (Nbcr) di Firenze.

Proprio il personale del nucleo Nbcr ha verificato che la cisterna non presenta perdite, le tubazioni e le valvole non sono rimaste danneggiate nell'incidente. Per rimuovere la cisterna occorre travasare il gas presente all'interno. Per questo motivo è stato attivato il nucleo specialistico del comando di Venezia che è già in viaggio per raggiungere il luogo. I vigili spiegano che per ora non è stato necessario evacuare alcuna famiglia. Alle 12:30 è stata anche convocata una conferenza stampa online alla quale partecipano, tra gli altri, i sindaci della Val di Bisenzio e il presidente della Provincia di Prato. (ANSA).