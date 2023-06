Cerva cade in un pozzo, salvata dai vigili e da Asl

(ANSA) - PISTOIA, 13 GIU - Una cerva che era caduta in un pozzo a lato di una strada provinciale nel comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), è stata recuperata dal personale della Unità funzionale complessa igiene urbana veterinaria, della Usl Toscana Centro, che è intervenuta con un medico veterinario e dai vigili del fuoco di Pistoia. L'allarme è stato dato da un cittadino che stava passeggiando col proprio cane in zona ed ha chiamato il 112. L'animale era caduto in un pozzo per il convogliamento delle acque, profondo circa tre metri. A giudicare dalla magrezza della cerva, l'incidente - fa sapere l'Asl - risale a qualche giorno fa, e l'acqua del fondo, che arrivava al corpo dell'animale, rischiava di affogarlo.

L'ungulato è stato sedato e recuperato grazie ad una ruspa. Sono stati fatti i trattamenti adeguati e, dopo circa un'ora, l'animale, ormai risvegliato e ristabilito è rientrato nel bosco. (ANSA).