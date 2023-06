Bimba scomparsa: forse vista su un bus a Bologna sabato sera

Accertamenti sono scattati anche in provincia di Bologna sulla sparizione di Kata, la bambina peruviana di 5 anni, scomparsa da sabato 10 giugno a Firenze. Secondo quanto si apprende alla polizia ieri è arrivata la segnalazione di una donna su un presunto avvistamento della bimba sabato sera, il giorno della sua scomparsa, su un autobus della città da una donna che ieri ha contattato la Polizia. Il presunto avvistamento è al vaglio dei carabinieri e della Procura di Firenze che conducono le indagini. Intanto oggi pomeriggio gli inquirenti hanno ascoltato in procura il fratellino di Kata, 7 anni, che è stato accompagnato dallo zio: non è escluso che sia stato sentito anche l'uomo. Stamani poi sopralluogo della pm della Dda nello stabile occupato dove vive la bambina. Nuovi controlli nel pomeriggio dei carabinieri in uno stabile a fianco. Tuttora trattenuta in ospedale la madre dopo aver ingerito un piccolo quantitativo di candeggiana.